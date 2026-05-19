7月17日より新宿武蔵野館ほかにて全国公開される映画『夢物語』の追加キャストとして、加藤雅也、武田梨奈、高岩成二、谷口布実の出演が発表され、あわせて特報映像が公開された。 参考：サモ・ハンが語る、香港映画復活への思い『トワイライト・ウォリアーズ』出演の裏話も ジャッキー・チェン、ジェット・リー、ドニー・イェンらと激闘を繰り広げてきた現役アクション俳優・倉田保昭が、サモ・