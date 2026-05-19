白石麻衣と梅澤美波の共演が、乃木坂46ファンの間で大きな話題を集めている。 （関連：【映像あり】白石麻衣、卒業間近の乃木坂46 キャプテン・梅澤美波と衣装倉庫で懐かしトーク！） 白石のYouTubeチャンネル「my channel」で公開された動画では、乃木坂46の現キャプテンである梅澤美波を迎え、乃木坂46の衣装が眠る倉庫でグループ時代の思い出や現在のグループについて語り合った。白石にとっては、卒業