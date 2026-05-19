１９日の債券市場で、先物中心限月６月限は続落。８営業日ぶりに反発して始まったものの、高市早苗政権による拡張的な財政政策に対する警戒感が強いことから買いは続かなかった。 債券先物は前日比２１銭高の１２８円２５銭でスタート。前日までの下落で値ごろ感があるほか、前日の米長期金利が上昇一服となったことが円債の支えとなった。ただ、前日にロイター通信が「日本政府が編成を検討している２０２６年