『風、薫る』（NHK総合）第37話が5月19日に放送された。 参考：『風、薫る』第38話、宗一役・上杉柊平が初登場瑞穂屋にやってくる 和泉家侯爵夫人の千佳子（仲間由紀恵）の看護をまかされたりん（見上愛）。しかし、千佳子を怒らせてしまい、「思い上がらないで」と叱られる。 直美（上坂樹里）は、丸山（若林時英）に塗り薬を塗ろうとして「患者の気持ちなんてわかんなくて当たり前」と言われてしまった。だが、ここは