１９日前引けの日経平均株価は前営業日比３８６円１９銭安の６万０４２９円７６銭と続落。前場のプライム市場の売買高概算は１２億３２５９万株、売買代金概算は５兆２５６６億円。値上がり銘柄数は１１０７、対して値下がり銘柄数は４３９、変わらずは２２銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は、朝方は先物主導で日経平均が高く始まったが、その後は主力銘柄への買いが続かずマイナス圏に沈んだ。結局、前場はほぼ安値