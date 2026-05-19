ファーストリテイリンググループが展開するブランド「PLST（プラステ）」は5月11日より、夏のワンピースコレクション「Everyday Dress」を順次発売しています。■着心地や体型カバーにこだわった5アイテム同コレクションでは、長期化する日本の酷暑に対応する機能性・快適性・デザイン性を兼ね備えたワンピースを提案しています。第一弾として展開するアイテムでは、一枚で着映えと体型カバーを叶えるシルエットにこだわりました。