セブン‐イレブン・ジャパンは5月19日、グローバルブランド「辛ラーメン」シリーズから新商品「辛ラーメン ロゼ カップ」を、全国のセブン‐イレブンにて順次先行発売します。■ロゼの味わいと辛ラーメンの旨辛が融合同商品は、辛ラーメンを韓国で親しまれている「ロゼソース」と融合させ、トマトとクリームとコチュジャンの旨みを合わせた味わいに仕上げました。麺には、ソースがより絡みやすいように新たに開発した溝のある平打