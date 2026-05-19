今回のお仕事ハックは「上司と後輩の狭間で期待される役割がしんどい」とのお悩みに、コラムニストのヨダエリさんがアドバイス。上司と後輩の狭間で期待される役割がしんどい上司と後輩の間に立ち、気配りや調整役を任されがちです。その分、自分の業務が後回しになり評価も上がりません。この役割を断るのはワガママなのでしょうか。（制作／30代）以前、ある大手企業のオフィスがテレビに映った時、「しんどそうな職場だ……」と