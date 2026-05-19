開催：2026.5.19 会場：ナショナルズ・パーク 結果：[ナショナルズ] 7 - 16 [メッツ] MLBの試合が19日に行われ、ナショナルズ・パークでナショナルズとメッツが対戦した。 ナショナルズの先発投手はジェーク・アービン、対するメッツの先発投手はクリスチャン・スコットで試合は開始した。 2回表、9番 ルイス・トーレンス 6球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒッ