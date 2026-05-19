5年連続美顔器シェアNO.1*1のヤーマンは5月6日より順次、長年の美容研究から生まれた、最先端技術に基づくトータルビューティーケアライン「YA-MAN TOKYO JAPAN プロ ライン」より、「ヴェーダニードルスパ デュアル」と「ヴェーダヘアボリュ―マー プロ PLUS」を発売しました。■「ヴェーダニードルスパ デュアル」の特徴・2つのアタッチメントで、頭皮から顔・ボディまでマルチにケア頭皮用ともみ出し用の、2種類のアタッチメン