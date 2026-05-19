韓国で交際相手の女性を殺害し、キムチ冷蔵庫に約1年間遺棄した40代の男に対し、一審・二審ともに懲役30年の判決が言い渡された。【写真】殺害した恋人を「汚水処理槽」に遺棄…韓国の鬼畜男5月18日、法曹界によると、光州（クァンジュ）高裁・全州（チョンジュ）支院・刑事第1部（チョン・ムンギョン部長判事）は、殺人および死体遺棄の疑いで起訴された41歳男の控訴審判決公判で、双方の控訴を棄却し、懲役30年を言い渡した一審