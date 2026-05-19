ロゼットは6月22日、泡洗顔ブランドの「ロゼット洗顔サボン」から、サンリオのキャラクター「クロミ」とのコラボレーションによるオリジナルデザインパッケージの2商品を、数量限定で発売します。■数量限定クロミデザインボトル入り濃密泡石けん「ロゼット洗顔サボン」は、濃密な石けんの泡が特長の洗顔料です。肌悩みに合わせて3種類から選べます。限定ボトルで登場するのは、「ロゼット洗顔サボン クリアウォッシュ」と「ロゼッ