クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパンは5月27日より、「クリスピー・クリーム・ドーナツ ファン投票 2026」にて上位となった“推しドーナツ”5品を、全店舗にて期間限定で復刻販売します。■「ミント チョコ ケーキ」や「ティラミス クリーム」も登場「クリスピー・クリーム・ドーナツ ファン投票 2026」は、日本上陸20周年を記念して2025年12月より実施していた参加型企画。1,000種類以上の商品の中から特に人気の高かった50