ミケル・アルテタ監督が率いるアーセナルが、22年ぶりのリーグ制覇にぐっと近付いた。現地５月18日に開催されたプレミアリーグ第37節で、首位のアーセナルは降格が決まっているバーンリーとホームで対戦。37分にカイ・ハバーツが得点し、１−０で勝利した。この結果、19日にボーンマスと今節を戦うマンチェスター・シティとの勝点差は「５」に。シティがボーンマス相手に勝利を逃せば、自分たちの優勝が決まる状況となった。