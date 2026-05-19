「BCNランキング」2026年5月4日〜10日の日次集計データによると、キーボードの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位Silent Wireless Keyboard K295 グラファイトK295GP（ロジクール）2位USB接続 スタンダードキーボード ブラックTK-FCM062BK（エレコム）3位無線薄型フルキーボードTK-FDM110TXBK（エレコム）4位K250 Compact Bluetooth Wireless Keyboard グラファイトK250GR（ロジクール）5位MK295 Silent Wir