セリエA最終節を前に、超名門がまさかの転落だ。５月17日に行われた第37節で、ユベントスはフィオレンティーナにホームで０−２と手痛い黒星を喫した。チャンピオンズリーグ（CL）出場権獲得に黄信号が灯っている。シーズン途中にルチャーノ・スパレッティ監督が就任したユベントスは、３位で残り２試合を迎えた。ホームでフィオレンティーナを下し、トリノとの最終節ダービーで、欧州最高峰の舞台への切符を手に入れたいと