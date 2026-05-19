【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BTSが、6月17日に発売される『anan』のスペシャルエディション表紙に登場。 約3年9ヵ月の時を経て完全体となったBTSのカムバック公演と、現在開催中のワールドツアーの日本公演のライブフォトで制作したドキュメントグラビアで届ける。 ■BTS『anan』スペシャルエディション表紙に登場 Netflixで世界190ヵ国に配信され、視聴者数が1,840万人を記録したBTSのカムバック