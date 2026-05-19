日経225先物は11時30分時点、前日比110円安の6万0550円（-0.18％）前後で推移。寄り付きは6万1600円と、シカゴ日経平均先物の清算値（6万1545円）を上回る形で、買いが先行して始まった。ただ、直後につけた6万1620円を高値に上げ幅を縮めると、終盤にかけて下落に転じており、6万0460円まで売られる場面もみられた。 前日にストップ高まで買われたキオクシアホールディングス［東証P］は、本日も寄り付き後は買いが