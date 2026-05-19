雲仙・普賢岳の噴火活動でできた溶岩ドームの状態を、専門家らが確認する防災登山が18日に行われました。 火山研究者や気象庁、島原市の職員などが参加する防災登山は平成新山の状態を調べるため毎年2回行われています。 18日の視察では、山頂付近の地表の温度は90℃前後と落ち着いていて、溶岩ドームの形状にも大きな変化は確認されませんでした。 （九州大学地震火山観測研究センタ