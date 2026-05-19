19日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比280円安の6万550円と急落。日経平均株価の前場現物終値6万429.76円に対しては120.24円高。出来高は2万4340枚となっている。 TOPIX先物期近は3845ポイントと前日比16.5ポイント高、現物終値比4.30ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 60550-280