北海道知事を２期８年にわたって務め、５月１６日に亡くなった堀達也さんの告別式が１９日に執り行われ、参列した人々は最後の別れを告げていました。札幌市内で執り行われた元北海道知事の堀達也さんの告別式には、政治家など生前交流があった人たちが参列しました。樺太生まれの堀さんは道庁に入った後、前任の横路孝弘元知事の後継候補として１９９５年の知事選に出馬し当選。２期８年にわたり知事を務めましたが、５月１６日に