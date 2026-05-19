五島市のビーチで、島の自然を舞台にした結婚式が執り行われました。 快晴のビーチでハレの日を迎えたのは、東京から移住した森嵜 渓登さん友李花さん夫婦です。 五島市でカフェや美術館などを経営する会社が、6年前から手掛ける島を舞台にしたオリジナルの結婚式で、これまでに15組が式を挙げています。 （新郎 森嵜 渓登さん） 「参加者の方から天気はお金じゃ買えないと言われて、本