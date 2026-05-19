香港フェニックステレビ（鳳凰衛視）は17日、「プーチン氏はなぜ訪中を急ぐのか」として、北京外国語大学地域・グローバルガバナンス高等研究院の崔洪建（ツイ・ホンジエン）教授による解説を伝えた。中国には、米国のトランプ大統領が13〜15日の日程で訪れたばかりで、16日にはロシアのプーチン大統領の19〜20日の訪中が発表された。フェニックステレビは「トランプ氏が去った直後にプーチン氏が中国を訪れる」「プーチン氏はなぜ