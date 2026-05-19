日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneゲーム数の集計を基に作成した「App Store iPhone 週間ゲームチャート」※。最新調査（2026年5月11日〜17日）では、「無料ゲームチャート」1位にカジュアルパズルゲームの『Arrows GO!』が浮上。「有料ゲームチャート」1位には、上位常連の人気作『Minecraft』がランクインした。【ランキング表】App Store 無料 iPhone ゲームチャートTOP10◆『[7R]スマスロ 甲鉄城のカバネ