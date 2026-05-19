この記事をまとめると ■SA・PAにはゴミ箱が設置されている ■一部の施設ではゴミ箱の撤去が進んでいる ■家庭ごみのもち込みが多く運用コストが嵩んでいることが背景にある 一部のSA・PAでゴミ箱が撤去されている 2026年のゴールデンウィークはカレンダーどおりだと5連休。なかには8連休、9連休、12連休といった人もいただろう。 この連休をはじめ、お盆や年末年始などは長期間家を空ける人も多いだろうが、そうしたときに問