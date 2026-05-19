タカラトミーグループのタカラトミーアーツ（東京都葛飾区）は、サンリオのキャラクター「ハローキティ」のカプセルトイフィギュア「ハローキティ スタイルアップフィギュアコレクション」を、2026年5月下旬から全国のカプセル自販機で順次発売する。Y2K時代の平成レトロ感あふれるコーデの全4種通常の等身から"奇跡のプロポーション"へスタイルアップした姿の同キャラクターを、約5.5センチサイズでフィギュア化した。Y2K時代の"