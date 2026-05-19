大人気アニメ『鬼滅の刃』の登場キャラ・栗花落カナヲの誕生日（5月19日）を記念して、ufotableの描き下ろしイラストが公開された。「フラワースタンド」がテーマで、笑顔あふれる一枚がネット上で話題になっている。【画像】超ミニスカ姿！ウインクするカナヲ公開された誕生日イラストufotableWEBSHOPでは、誕生祭2026イベントグッズの販売がスタート。イラストを再現したジオラマアクリルスタンドや華やかなロゼットをはじ