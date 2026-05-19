SEKAI NO OWARIとちゃんみなが、きょう19日深夜放送の日本テレビ系音楽番組『夜の音-TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』（毎週火曜深0：24〜深0：54）に前週に続いて出演する。【番組カット】ちゃんみなとSEKAI NO OWARIがコラボ！第2夜の今回は、メジャーデビュー15周年を迎え、さらなる進化を遂げるSEKAI NO OWARIと、新世代の歌姫･ちゃんみなとのトークスペシャル完結編となる。世間をとりこにする2組のクリエイティブに懸ける思い