約3年9ヶ月の時を経て完全体となった韓国の7人組グループ・BTSが、6月17日発売のグラビア週刊誌『anan』2500号スペシャルエディション（マガジンハウス）の表紙を飾る。【ライブ写真】約10年ぶり!？メキシコのファンと対面したBTS今回は、カムバック公演と現在開催中のワールドツアーの日本公演のライブフォトで制作したドキュメントグラビアを届ける。BTS新章を告げた熱狂と歓喜の瞬間をロンググラビアで振り返る。特集のテー