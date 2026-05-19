テレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）のきょう19日放送回では、103歳の叔母が遺した秘蔵の“お宝”が登場する。【動画】スタジオがどよめく”海の宝石”→驚きの鑑定額へ“お宝”は、3年前、103歳で亡くなった叔母が遺した”海の宝石”モモイロサンゴ。41年ほど前、展示会で200万円で買ったらしい。叔母は、特別骨董が好きだったわけではないのだが、頼まれると断れない性格で、焼物などさまざまなものを買