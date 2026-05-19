カシオ計算機は19日、電子楽器などで培った音のデジタル制御技術を活用し、「聞こえ」の悩みを解決する新ブランド『earU（イアユー）』を立ち上げると発表した。第1弾として、耳をふさがないカフ型形状で、快適な装着感と自然な聞こえを実現したヒアリングアシストイヤホン『ER-100』を28日に発売する。【写真】耳をふさがない！補聴器＆イヤホン機能を備えた新製品同社によると、近年は世界的に難聴リスクを抱える人が増加し