G7＝主要7か国の財務大臣・中央銀行総裁会議が開かれ、クロード・ミュトスなどを念頭に、高性能AIによるサイバーリスクへの対応策を来月の首脳会議に向けてまとめることで一致しました。G7会合では、中東情勢を受けた世界経済や、レアアースなどの重要鉱物のほか、サイバー攻撃への悪用が懸念されているAI＝「クロード・ミュトス」など、高性能AIについて議論が行われました。片山財務相「G7として、専門家の間でサイバーリスクへ