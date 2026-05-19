【インタビュー】女優の田中麗奈（45）がNHKドラマ10「コンビニ兄弟テンダネス門司港こがね村店」（NHK総合火曜10・00、全10回）で存在感を放っている。コンビニのパート店員・中尾光莉役。オタク気質な女性を魅力的に演じている。田中はスポニチのインタビューに「光莉の姿を見て好きなものを続けることの素敵さを感じていただけたらうれしい」と話した。（望月清香）小説家の町田そのこ氏の同名小説が原作。福岡県北九州