お笑い芸人の千原ジュニアとケンドーコバヤシによるトーク番組『にけつッ!!』（読売テレビ毎週火曜深0：59／日本テレビ毎週日曜深1：45）の音声配信がきょうから始まる。【写真】打ち合わせなし…爆笑トークを繰り広げる千原ジュニア＆ケンドーコバヤシ打ち合わせなし、台本なしで話芸のプロである千原ジュニアとケンドーコバヤシが思うがままにしゃべり続ける唯一無二のトーク番組。2008年の放送開始以来18年目に突入