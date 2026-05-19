高市首相側が2月の衆議院選挙や去年の自民党総裁選で、他候補を中傷する動画をSNSに投稿したとする週刊文春の報道をめぐり、18日、動画作成に関わったとされる男性がYouTube番組に出演しました。男性は動画投稿について、「高市氏のプラスになると思い、自ら主導してやった」と説明。高市首相側から動画投稿の具体的指示は受けていないとしています。一方、男性は、高市首相の秘書とは「共通の知り合いを介して知り合った」、対面