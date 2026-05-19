【インタビュー】女優の田中麗奈（45）がNHKドラマ10「コンビニ兄弟テンダネス門司港こがね村店」（NHK総合火曜10・00、全10回）に出演している。コンビニでの出会いを通して、悩みや孤独を抱えた人々が一歩前に進む物語。田中はスポニチのインタビューに「人を好きになるようなドラマ」とアピールした。（望月清香）小説家の町田そのこ氏の同名小説が原作。福岡県北九州市の門司港のコンビニを舞台に、コンビニの超イケメ