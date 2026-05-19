お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春（50）とタレントの藤本美貴（41）夫妻が19日、都内で開かれたカシオ「オープンイヤー型ヒアリングアシストイヤホン『earU（イアユー）』」発表会に登場。夫婦で“寸劇”を披露し、庄司が照れる場面があった。【写真】なかよし夫婦！いつまでもお似合いな藤本美貴＆庄司智春イベントでは、カシオ計算機が発表した「聞こえ」の悩みを解決する新ブランド『earU（イアユー）』の新製品を2人が体