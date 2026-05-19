きょうの名古屋と岐阜の最高気温は30℃と3日連続の真夏日が予想されていて、各地とも季節先取りの暑さになる見込みです。 【写真を見る】名古屋･岐阜は7月上旬並みの気温に 3日連続｢真夏日｣予想 各地で季節先取りの暑さに… こまめな水分補給など熱中症対策を きょうの岐阜市内は、朝から気温がぐんぐん上昇し、午前11時20分までに岐阜27.4℃、名古屋で28.2℃まで上がっています。 名古屋･岐阜は7月上旬並みの気温に 3日連続｢真