アメリカ西部カリフォルニア州のイスラム教施設で少年ら2人が銃を乱射し、警備員など男性3人が死亡しました。少年らは犯行後、自らを撃って死亡しました。カリフォルニア州サンディエゴで18日昼前、モスクや学校があるイスラム教施設に17歳と18歳の少年らが銃を持って侵入し、警備員らに向かって発砲しました。この銃撃で警備員を含む男性3人が死亡しました。警察はその後、路上に止まっていた車の中で少年らが自らを撃って死亡し