名古屋市港区で毎年7月の海の日に行われる「みなと祭」の花火大会が、今年はアジア大会の影響で中止されることが分かりました。名古屋みなと祭の事務局によりますと、アジア・アジアパラ大会で選手団の宿泊施設が名古屋港ガーデンふ頭つどいの広場に建設されたことで、花火大会の観覧スペースの確保が難しくなったということです。そのため、事故の防止など安全面を考慮した結果、今年はみなと祭の花火大会のほ