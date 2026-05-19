日本のアニメが好きで大学の卒論テーマにもしたマハトミさん（左）。バグスさんはランニングが趣味で「日本は空気がきれい」＝東急バス虹が丘営業所川崎市北部を運行する東急バスにこの春、２人のインドネシア人運転士がデビューした。外国人就労の在留資格「特定技能」に基づく採用第１弾で、語学資格や運転免許取得など数々の関門を通過。運転士不足で地域公共交通の存続が危ぶまれる中、新たな担い手として期待されている。◆