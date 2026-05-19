歌手森口博子（57）が、18日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。森脇健児に命を救われたエピソードを明かした。90年代に放送された人気バラエティー「夢がMORI MORI」で共演した森脇とトーク。森脇が「僕、森口博子の命を救ったことあんねんな。僕、森口博子が死ぬ瞬間を実は助けたっていう」と切り出すと、森口は「あの時やっぱ思った。健ちゃんは“声出し”の健ちゃんで。小さい声の人だったら後