Image: Albert Jambon via Gizmodo US 2023年7月29日の記事を編集して再掲載しています。おかえり、浦島太郎。 「隕石は宇宙から来たもの」というのが常識ですが、8年前に落下した隕石（“Northwest Africa 13188”）は例外のようです。 地球を飛び出した岩石が帰還した？ 2018年、サハラ砂漠に暗赤色の隕石が落下、その後モロッコで売りに出されました。科学者チームがこれを「どうも見