アイドルグループ「ＷＥＳＴ．」の中間淳太が１９日、ＴＢＳラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」にゲスト出演した。中間は、「ＷＥＳＴ．」の前グループ名「ジャニーズＷＥＳＴ」として２０１４年にデビュー。当時はすでに２６歳で、グループのデビューとしてはかなり遅かった。それまでは関西ジャニーズＪｒ．として活動していたが、「悔しい思いをたくさんしてきた」と言う。特に「Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰのデビューは衝