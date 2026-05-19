岩井俊二監督、黒木華主演の映画『リップヴァンウィンクルの花嫁』の劇場公開10周年を記念した特別イベント「『リップヴァンウィンクルの花嫁』10th Anniversary Special Screening」が、6月13日に東京・丸の内ピカデリーで開催され、岩井監督らが登壇する。『リップヴァンウィンクルの花嫁』10th Anniversary Special Screening○公開から10年、今も愛され続ける岩井俊二監督作2016年3月26日に劇場公開された同作は、ふとしたきっ