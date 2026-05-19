JFAがなでしこジャパンの新コーチに近賀ゆかり氏の就任を発表した日本サッカー協会（JFA）は5月18日、なでしこジャパン（日本女子代表）のコーチとして、近賀ゆかり氏の就任が決定したと発表した。世界を知るレジェンドの入閣に、ファンからは「近賀ゆかりさん楽しみです」「期待できるぞ」と大きな反響を呼んでいる。現在42歳の近賀氏は、現役時代に日テレ・ベレーザやINAC神戸レオネッサなどで活躍し、海外リーグでもプレー