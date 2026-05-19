4月に左頬骨骨折もすでに復帰クロアチアサッカー連盟は5月18日、北中米ワールドカップ（W杯）に臨むクロアチア代表メンバー26人とスタンバイメンバー（予備登録）7人を発表した。40歳のルカ・モドリッチ（ACミラン）が5度目のW杯メンバー選出となり、SNS上では驚きと称賛の声が上がっている。モドリッチは2018年ロシア大会で準優勝、前回2022年カタール大会ではラウンド16で日本を下し、最終的に3位にまでチームを押し上げたの