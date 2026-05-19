敵地ロイヤルズ戦米大リーグ、レッドソックスの吉田正尚が18日（日本時間19日）、敵地ロイヤルズ戦に「5番・左翼」で2試合ぶりに先発出場。5回の守備で強肩を見せつけた場面に驚きが広がった。注目されたのは0-0で迎えた5回の場面。1死二塁でイズベルの打球がレフト前へ。吉田は捕球後、本塁へワンバウンド送球。本塁へ激走したマッシーを見事に刺して、先制を阻止した。MLB公式Xが実際の映像を公開。打撃面で注目されること