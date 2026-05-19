一緒に横で熟睡したくなる――そんな気持ちにさせてくれる、幸せそうに熟睡する黒猫さん。そんな猫さんの姿を見て、飼い主さんは"とある想い"がより一層強くなったそうです。 話題となっている投稿は、記事執筆時点で12万表示を突破！1.4万件を超えるいいねを獲得しており、大きな注目を集めています。 【写真：布団で眠っている猫→とっても幸せそうな体勢で…守りたくなる『愛おしい光景』】 守りたい幸せな