SNSで164万回以上表示され6.5万「いいね」を集めているのは、子猫が見せた可愛すぎる『変顔』。投稿を見たSNS民からは「守りたい、この変顔」「変顔可愛過ぎて辛い」などのコメントが届いています。 【動画：『可愛い顔の子猫』がケージに顔を押し付けた結果…想像以上に『変顔になる瞬間』】 「出してぇ～」 X（旧Twitter）アカウント「すみパン@6/14(日)譲渡会」に投稿されたのは、ぽんぽんした短いしっぽ＝